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В Грузии задержали экс-министра обороны в связи с протестами

Новости » Происшествия    26.07.2019 - 11:47
В Грузии задержали экс-министра обороны в связи с протестами
Фото: Ираклий Окруашвили (twitter.com 1TV)

По данным полиции, Окруашвили участвовал в различных групповых актах насилия

Бывший министр обороны Грузии и нынешний лидер политической партии "Победная Грузия" Ираклий Окруашвили был задержан полицией в связи с протестами в Тбилиси. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Начальник управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе заявил, что Окруашвили призывал демонстрантов ворваться в здание парламента. Также, по данным полиции, Окруашвили участвовал в различных групповых актах насилия.

Прокуратура заявляет, что массовые акции протеста в Тбилиси в июне были частью попытки государственного переворота.

Напомним, после выступления российских политиков в парламенте Грузии произошли протесты в стране. В частности, выступление депутата Сергея Гаврилова с места спикера вызвало массовые протесты, которые в первый же день вылились в штурм парламента. Протестующие также требовали отставки министра МВД и досрочных выборов. В результате власть частично удовлетворила их условия. Однако, акции продолжаются.

РБК-Украина писало, что в Грузии отстранили от должности 10 полицейских за вероятное участие в разгоне протестующих возле парламента 20-21 июня. Также Министерство внутренних дел начало расследование относительно поведения правоохранителей.

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