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Екс-міністра оборони Грузії заарештували у зв'язку з протестами

Новини » Політика    28.07.2019 - 07:59
Екс-міністра оборони Грузії заарештували у зв'язку з протестами
Фото: Іраклій Окруашвілі (twitter.com 1TV)

Окруашвілі звинувачують за статтею про організацію групового насильства, участі у ньому та керівництві їм

Тбіліський міський суд заарештував колишнього міністра оборони Грузії і нинішнього лідера політичної партії "Переможна Грузія" Іраклія Окруашвілі у зв'язку з протестами в Тбілісі. Про це повідомляє грузинський Перший канал.

Засідання, на якому розглядалося питання про міру запобіжного заходу для Окруашвілі і ще двох учасників акції 20 червня, було закритим. Суддя прийняв відповідне рішення незабаром після початку слухань, через те, що прихильники політика шуміли і почали аплодувати в залі. Захист Окруашвілі просив, щоб його відпустили на час слідства без будь-яких обмежень, проте суд відмовив.

Наголошується, що Іраклій Окруашвілі, затриманий відповідно до першої та другої частин статті 225 КК Грузії - "організація, керівництво або участь в груповому насильство". Справа стосується подій 20-21 червня.

Нагадаємо, колишній міністр оборони Грузії і нинішній лідер політичної партії "Переможна Грузія" Іраклій Окруашвілі був затриманий 26 липня. Начальник управління кримінальної поліції МВС Мамука Челідзе заявив, що Окруашвілі закликав демонстрантів увірватися в будівлю парламенту. Також, за даними поліції, Окруашвілі брав участь у різних групових актах насильства.

Як відомо, виступ російського депутата Сергія Гаврилова з місця спікера грузинського парламенту викликав масові протести, які в перший же день вилилися в штурм парламенту. Протестувальники також вимагали відставки міністра МВС і дострокових виборів. В результаті протестів постраждали десятки учасників акцій протесту.

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