Екс-міністр економіки Соболев переходить в ОП: чим займатиметься

Колишній міністр економіки Олексій Соболев увійде до команди Офісу Президента - він займатиметься економічним напрямком роботи та комунікацією між державою і бізнесом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Олексій Соболев приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі Президента.
За словами глави держави, разом із керівником ОП Кирилом Будановим вони визначили необхідні завдання для колишнього міністра економіки.
"Ключове - на всіх рівнях державної влади підтримувати українського виробника та повністю і максимально оперативно реалізовувати домовленості з партнерами", - зазначив Зеленський.
За словами президента, досвід Соболева дозволяє йому брати участь у формуванні економічної політики та ефективно взаємодіяти з Урядом і парламентарями.
Окремим напрямком роботи екс-міністра стане постійна комунікація між державними інституціями та бізнесом у рамках форматів, які є в Офісі Президента.
Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабміну на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким.
У ході ротацій Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства було розділено на два відомства.
Новим міністром економіки та екології став керівний партнер українського офісу McKinsey Олександр Кравченко - він змінив на посаді Олексія Соболева, який очолював відомство з листопада 2025 року.