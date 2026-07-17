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Екс-міністр економіки Соболев переходить в ОП: чим займатиметься

20:59 17.07.2026 Пт
1 хв
З якого напрямку почне екс-міністр економіки?
aimg Валерія Абабіна
Фото: Колишній міністр економіки Олексій Соболев (Zelenskiy_official)

Колишній міністр економіки Олексій Соболев увійде до команди Офісу Президента - він займатиметься економічним напрямком роботи та комунікацією між державою і бізнесом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Олексій Соболев приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі Президента.

За словами глави держави, разом із керівником ОП Кирилом Будановим вони визначили необхідні завдання для колишнього міністра економіки.

"Ключове - на всіх рівнях державної влади підтримувати українського виробника та повністю і максимально оперативно реалізовувати домовленості з партнерами", - зазначив Зеленський.

Чим займатиметься Соболев

За словами президента, досвід Соболева дозволяє йому брати участь у формуванні економічної політики та ефективно взаємодіяти з Урядом і парламентарями.

Окремим напрямком роботи екс-міністра стане постійна комунікація між державними інституціями та бізнесом у рамках форматів, які є в Офісі Президента.

Нагадаємо, Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабміну на чолі з прем'єром Сергієм Корецьким.

У ході ротацій Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства було розділено на два відомства.

Новим міністром економіки та екології став керівний партнер українського офісу McKinsey Олександр Кравченко - він змінив на посаді Олексія Соболева, який очолював відомство з листопада 2025 року.

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