Екс-міністр економіки Соболев переходить в ОП: чим займатиметься

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Олексій Соболев приєднається до економічного напрямку роботи в Офісі Президента.

За словами глави держави, разом із керівником ОП Кирилом Будановим вони визначили необхідні завдання для колишнього міністра економіки.

"Ключове - на всіх рівнях державної влади підтримувати українського виробника та повністю і максимально оперативно реалізовувати домовленості з партнерами", - зазначив Зеленський.

Чим займатиметься Соболев

За словами президента, досвід Соболева дозволяє йому брати участь у формуванні економічної політики та ефективно взаємодіяти з Урядом і парламентарями.

Окремим напрямком роботи екс-міністра стане постійна комунікація між державними інституціями та бізнесом у рамках форматів, які є в Офісі Президента.