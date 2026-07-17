Экс-министр экономики Соболев переходит в ОП: чем будет заниматься

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Алексей Соболев присоединится к экономическому направлению работы в Офисе Президента.

По словам главы государства, вместе с руководителем ОП Кириллом Будановым они определили необходимые задачи для бывшего министра экономики.

"Ключевое – на всех уровнях государственной власти поддерживать украинского производителя и полностью и максимально оперативно реализовывать договоренности с партнерами", – отметил Зеленский.

Чем будет заниматься Соболев

По словам президента, опыт Соболева позволяет ему участвовать в формировании экономической политики и эффективно взаимодействовать с правительством и парламентариями.

Отдельным направлением работы экс-министра станет постоянная коммуникация между государственными институтами и бизнесом в рамках форматов, имеющихся в Офисе Президента.