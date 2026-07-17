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Экс-министр экономики Соболев переходит в ОП: чем будет заниматься

20:59 17.07.2026 Пт
1 мин
С какого направления начнет экс-министр экономики?
aimg Валерия Абабина
Фото: Бывший министр экономики Алексей Соболев (Zelenskiy_official)

Бывший министр экономики Алексей Соболев войдет в команду Офиса Президента – он будет заниматься экономическим направлением работы и коммуникацией между государством и бизнесом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Алексей Соболев присоединится к экономическому направлению работы в Офисе Президента.

По словам главы государства, вместе с руководителем ОП Кириллом Будановым они определили необходимые задачи для бывшего министра экономики.

"Ключевое – на всех уровнях государственной власти поддерживать украинского производителя и полностью и максимально оперативно реализовывать договоренности с партнерами", – отметил Зеленский.

Чем будет заниматься Соболев

По словам президента, опыт Соболева позволяет ему участвовать в формировании экономической политики и эффективно взаимодействовать с правительством и парламентариями.

Отдельным направлением работы экс-министра станет постоянная коммуникация между государственными институтами и бизнесом в рамках форматов, имеющихся в Офисе Президента.

Напомним, Верховная Рада 16 июля утвердила новый состав Кабмина во главе с премьером Сергеем Корецким.

В ходе ротаций Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства было разделено на два ведомства .

Новым министром экономики и экологии стал управляющий партнер украинского офиса McKinsey Александр Кравченко – он сменил в должности Алексея Соболева, возглавлявшего ведомство с ноября 2025 года.

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