Екс-капітану збірної України з футболу оголосили підозру: що відомо

Що відомо про оголошення підозри Тимощуку

Як відомо, з 2017 року колишній український футболіст працює асистентом головного тренера пітерського клубу "Зеніт".

А однією з причин оголошення підозри стало те, що у вересні минулого року російський клуб узяв участь у матчі, присвяченому збору коштів для підтримки підрозділів ЗС РФ.

Після гри футболки з автографами учасників продавали на аукціоні, а виручені кошти передавали 106-му розвідувальному батальйону армії РФ, також відомому як "Светлояр".

Серед лотів на аукціоні була й футболка з підписом Тимощука. Її продали за 700 тисяч російських рублів. За даними прокуратури, спортсмен свідомо підтримав збір коштів для армії країни-агресора.

Тимощуку вручили підозру (gp.gov.ua)

Зазначимо, що згідно ч. 1 ст. 111-2 КК України пособництво державі-агресору караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.