Экс-капитану сборной Украины по футболу объявили подозрение: что известно

Бывший капитан национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук получил сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
Как известно, с 2017 года бывший украинский футболист работает ассистентом главного тренера питерского клуба "Зенит".
А одной из причин объявления подозрения стало то, что в сентябре прошлого года российский клуб принял участие в матче, посвященном сбору средств для поддержки подразделений ВС РФ.
После игры футболки с автографами участников продавали на аукционе, а вырученные средства передавали 106-му разведывательному батальону армии РФ, также известному как "Светлояр".
Среди лотов на аукционе была и футболка с подписью Тимощука. Ее продали за 700 тысяч российских рублей. По данным прокуратуры, спортсмен сознательно поддержал сбор средств для армии страны-агрессора.
Отметим, что согласно ч. 1 ст. 111-2 УК Украины пособничество государству-агрессору наказываются лишением свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.
Тимощук является уроженцем Луцка. Он - рекордсмен по количеству матчей за сборную Украины (144) и бывший игрок таких клубов, как "Шахтер", "Бавария" и "Зенит".
Его молчание о войне и лояльность к российскому клубу вызвали широкий общественный резонанс, а имя стало символом предательства для части футбольного сообщества.
В марте 2022 года Украинская ассоциация футбола лишила Анатолия всех государственных и футбольных званий, а также тренерской лицензии. Причиной стало то, что Тимощук продолжал работать в структуре "Зенита", а также не сделал ни одного публичного заявления в поддержку Украины и не осудил агрессию РФ.
УАФ в официальном заявлении подчеркнула, что действия Тимощука противоречат принципам нравственности, патриотизма и позиции гражданина Украины, а также нарушают Кодекс этики и честной игры. В результате его:
Однако в ноябре 2024 года Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне (CAS) отменил это решение, согласившись с аргументами стороны Тимощука о нарушении процедур и превышении полномочий со стороны УАФ.
Таким образом, формально он восстановлен в правах, хотя его имя до сих пор остается токсичным для большинства украинских болельщиков.
Заметим также, что после того, как стало известно, что Тимощук собирал деньги на армию РФ, к нему обратился его экс-партнер по сборной Александр Алиев.
"Мне очень и очень жаль, что я играл с тобой в одной сборной - в сборной Украины. Ты - российская продажная собака, которая за деньги продалась", - сказал тогда Алиев.
А бывшая жена спортсмена, Надежда Навроцкая, публично заявила, что Тимощук не только виновен в поддержке российской агрессии, но и причастен к лишению жизни украинских детей.