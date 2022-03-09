УАФ отберет лицензию и лишит всех званий рекордсмена сборной Украины
Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление по поводу нарушений Кодекса этики и честной игры бывшим капитаном сборной Украины Анатолием Тимощуком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Комитет рассмотрел возможное нарушение экс-хавбеком национальной команды Кодекса этики и честной игры. С момента агрессии России против Украины Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу, а также не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора – питерским "Зенитом".
Такая позиция воспитанника луцкой "Волыни" признана ущербом имиджу украинского футбола и нарушением ряда пунктов упомянутого кодекса. Тимощука ждет серьезное наказание от УАФ.
Контрольно-дисциплинарный комитет ассоциации, скорее всего:
- лишит Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
- поручит администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;
- лишит Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
- исключит Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.
Напомним, что накануне определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.