УАФ отберет лицензию и лишит всех званий рекордсмена сборной Украины

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление по поводу нарушений Кодекса этики и честной игры бывшим капитаном сборной Украины Анатолием Тимощуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ .

Комитет рассмотрел возможное нарушение экс-хавбеком национальной команды Кодекса этики и честной игры. С момента агрессии России против Украины Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу, а также не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора – питерским "Зенитом".

Такая позиция воспитанника луцкой "Волыни" признана ущербом имиджу украинского футбола и нарушением ряда пунктов упомянутого кодекса. Тимощука ждет серьезное наказание от УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет ассоциации, скорее всего: