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УАФ отберет лицензию и лишит всех званий рекордсмена сборной Украины

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Среда 09 марта 2022 13:26
УАФ отберет лицензию и лишит всех званий рекордсмена сборной Украины Фото: Анатолий Тимощук (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление по поводу нарушений Кодекса этики и честной игры бывшим капитаном сборной Украины Анатолием Тимощуком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Комитет рассмотрел возможное нарушение экс-хавбеком национальной команды Кодекса этики и честной игры. С момента агрессии России против Украины Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по этому поводу, а также не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора – питерским "Зенитом".

Такая позиция воспитанника луцкой "Волыни" признана ущербом имиджу украинского футбола и нарушением ряда пунктов упомянутого кодекса. Тимощука ждет серьезное наказание от УАФ.

Контрольно-дисциплинарный комитет ассоциации, скорее всего:

  • лишит Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
  • поручит администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почетных званий;
  • лишит Тимощука всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
  • исключит Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Напомним, что накануне определились первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов.

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Анатолий Тимощук Футбол
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