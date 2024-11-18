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УАФ програла суд Тимощуку: прихильник агресії Росії вимагав повернути спортивні регалії

Лозанна, Понеділок 18 листопада 2024 18:51
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УАФ програла суд Тимощуку: прихильник агресії Росії вимагав повернути спортивні регалії Фото: Анатолій Тимощук навряд поверне повагу співвітчизників (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Спортивний арбітражний суд у швейцарській Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію колишнього капітана збірної України Анатолія Тимощука на рішення Української асоціації футболу позбавити його звань і нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tribuna.com.

45-річний уродженець Луцька вимагав зняти з нього накладені УАФ санкції. Асоціація покарала колишнього півзахисника за продовження роботи в РФ після повномасштабного вторгнення і мовчазну згоду з агресією проти батьківщини.

Навесні 2022 року УАФ відкликала в Тимощука тренерську ліцензію Pro, а також звернулася до органів влади щодо позбавлення екс-футболіста всіх державних нагород і почесних звань. Окрім того, функціонери вирішили позбавити колишнього капітана "синьо-жовтих" усіх титулів і виключили того з офіційного реєстру гравців збірних.

Тимощук на той момент залишався рекордсменом за кількістю матчів у футболці національної команди (144 поєдинки). У 2023 році він звернувся до CAS із вимогою скасувати рішення УАФ. Слухання відбулося у квітні цьогоріч, а тепер Спортивний арбітражний суд скасував рішення українських футбольних органів.

На думку УАФ, CAS підійшов до розгляду справи формально, без врахування реалій війни РФ проти України. Позицію щодо Тимощука в Будинку футболу не змінили. Найімовірніше, його прізвище й надалі не фігуруватиме в реєстрах вітчизняного футболу.

До слова, раніше розібрали варіанти збірної України для порятунку в групі Ліги націй.

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Анатолій Тимощук Збірна України
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