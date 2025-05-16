Екс-капітану збірної України з футболу оголосили підозру: що відомо
Колишній капітан національної збірної України з футболу Анатолій Тимощук отримав повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офіса Генерального прокурора.
Що відомо про оголошення підозри Тимощуку
Як відомо, з 2017 року колишній український футболіст працює асистентом головного тренера пітерського клубу "Зеніт".
А однією з причин оголошення підозри стало те, що у вересні минулого року російський клуб узяв участь у матчі, присвяченому збору коштів для підтримки підрозділів ЗС РФ.
Після гри футболки з автографами учасників продавали на аукціоні, а виручені кошти передавали 106-му розвідувальному батальйону армії РФ, також відомому як "Светлояр".
Серед лотів на аукціоні була й футболка з підписом Тимощука. Її продали за 700 тисяч російських рублів. За даними прокуратури, спортсмен свідомо підтримав збір коштів для армії країни-агресора.
Тимощуку вручили підозру (gp.gov.ua)
Зазначимо, що згідно ч. 1 ст. 111-2 КК України пособництво державі-агресору караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Хто такий Анатолій Тимощук
Тимощук є уродженцем Луцька. Він - рекордсмен за кількістю матчів за збірну України (144) і колишній гравець таких клубів, як "Шахтар", "Баварія" і "Зеніт".
Його мовчання про війну та лояльність до російського клубу спричинили широкий суспільний резонанс, а ім’я стало символом зради для частини футбольної спільноти.
У березні 2022 року Українська асоціація футболу позбавила Анатолія всіх державних і футбольних звань, а також тренерської ліцензії. Причиною стало те, що Тимощук продовжував працювати в структурі "Зеніту", а також не зробив жодної публічної заяви на підтримку України і не засудив агресію РФ.
УАФ в офіційній заяві наголосила, що дії Тимощука суперечать принципам моральності, патріотизму і позиції громадянина України, а також порушують Кодекс етики та чесної гри. У результаті його:
- позбавили всіх державних нагород, пов’язаних зі спортом
- відібрали тренерську ліцензію УЄФА, видану УАФ
- виключили з офіційної історії збірної України
Однак в листопаді 2024 року Спортивний арбітражний суд у швейцарській Лозанні (CAS) скасував це рішення, погодившись з аргументами сторони Тимощука про порушення процедур і перевищення повноважень з боку УАФ.
Таким чином, формально він відновлений у правах, хоча його ім’я досі залишається токсичним для більшості українських уболівальників.
Зауважимо також, що після того, як стало відомо, що Тимощук збирав гроші на армію РФ, до нього звернувся його екс-партнер по збірній Олександр Алієв.
"Мені дуже і дуже шкода, що я грав із тобою в одній збірній - у збірній України. Ти - російський продажний собака, який за гроші продався", - сказав тоді Алієв.
А колишня дружина спортсмена, Надія Навроцька, публічно заявила, що Тимощук не тільки винний у підтримці російської агресії, а й причетний до позбавлення життя українських дітей.