Экс-капитану сборной Украины по футболу объявили подозрение: что известно

Бывший капитан национальной сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук получил сообщение о подозрении в пособничестве государству-агрессору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора .

Что известно об объявлении подозрения Тимощуку

Как известно, с 2017 года бывший украинский футболист работает ассистентом главного тренера питерского клуба "Зенит".

А одной из причин объявления подозрения стало то, что в сентябре прошлого года российский клуб принял участие в матче, посвященном сбору средств для поддержки подразделений ВС РФ.

После игры футболки с автографами участников продавали на аукционе, а вырученные средства передавали 106-му разведывательному батальону армии РФ, также известному как "Светлояр".

Среди лотов на аукционе была и футболка с подписью Тимощука. Ее продали за 700 тысяч российских рублей. По данным прокуратуры, спортсмен сознательно поддержал сбор средств для армии страны-агрессора.

Тимощуку вручили подозрение (gp.gov.ua)

Отметим, что согласно ч. 1 ст. 111-2 УК Украины пособничество государству-агрессору наказываются лишением свободы сроком от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.