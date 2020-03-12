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Экс-информатор Wikileaks пыталась покончить собой

Новости » В мире     12.03.2020 - 10:29
Экс-информатор Wikileaks пыталась покончить собой
Фото: Челси Мэннинг (wikipedia org Tim Travers Hawkins)

Сейчас Мэннинг в безопасности

Экс-информатор Wikileaks Челси Мэннинг, которая находится в следственном изоляторе, пыталась покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщает AP.

Как отмечается, сейчас Мэннинг в безопасности.

"Инцидент с участием заключенной Челси Мэннинг произошел примерно в 12:11 сегодня в центре содержания в Александрии ", - говорится в заявлении шерифа города Александрия (штат Вирджиния).

По словам адвокатов, Мэннинг госпитализирована.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование.

РБК-Украина писало, что свыше 60 врачей считают, что жизнь основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа находится в опасности, и он нуждается в срочной медицинской и психологической помощи.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Ассанжа задержали в Лондоне в 2019 году - посол Эквадора пригласил британскую полицию в посольство, где его задержали с применением силы. В свою очередь власти Эквадора отменили решение о выдаче основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу гражданства страны.

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