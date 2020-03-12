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Екс-інформатор Wikileaks намагалася покінчити з собою

Новини » В світі     12.03.2020 - 10:29
Екс-інформатор Wikileaks намагалася покінчити з собою
Фото: Челсі Меннінг (wikipedia org Tim Travers Hawkins)

Зараз Меннінг в безпеці

Екс-інформатор Wikileaks Челсі Меннінг, яка знаходиться в слідчому ізоляторі, намагалася покінчити життя самогубством. Про це повідомляє AP.

Як зазначається, зараз Меннінг в безпеці.

"Інцидент з участю ув'язненої Челсі Меннінг стався приблизно о 12:11 сьогодні в центрі утримання в Олександрії ", - йдеться в заяві шерифа міста Александрія (штат Вірджинія).

За словами адвокатів, Меннінг госпіталізована.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пропонував засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу помилування.

РБК-Україна писало, що понад 60 лікарів вважають, що життя засновника порталу WikiLeaks Джуліана Ассанжа знаходиться в небезпеці, і він потребує термінової медичної та психологічної допомоги.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ассанжа затримали в Лондоні в 2019 році - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасувала рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

Прокуратура Швеції припинила слідство у справі Ассанжа США не будуть пред'являти Ассанжу нові звинувачення, - Politico
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