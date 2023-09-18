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Смерть екс-голови Херсонської ОВА Лагути: поліція розслідує самогубство

Понеділок 18 вересня 2023 14:07
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Смерть екс-голови Херсонської ОВА Лагути: поліція розслідує самогубство Фото: Геннадій Лагута (facebook com LagutaGennady)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Поліція відкрила кримінальну справу щодо можливого самогубства колишнього голови Херсонської обласної військової адміністрації Геннадія Лагути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар начальниці відділу комунікації поліції Києва Юлії Гірдвіліс.

Вона повідомила, що дружина Лагути звернулась до поліції через зникнення чоловіка 13 вересня.

Через три дні, 16 вересня, Лагуту знайшли мертвим біля гаражів у Солом'янському районі Києва.

Поліція відкрила кримінальну справу по ст. 115 стаття - "Умисне вбивство" з додатковою кваліфікацією "самогубство".

Смерть Лагути

17 вересня Херсонська ОВА повідомила, що Лагута "передчасно пішов з життя". При цьому подробиці та причини смерті не наводились. Водночас херсонське видання "Мост" з посиланням на джерела повідомило, що колишній чиновник помер вночі в одній з київських лікарень.

Зазначимо, що Лагута очолював Херсонську ОВА протягом жовтня 2021 року - липня 2022 року.

У лютому 2023 року СБУ оголосила Лагуті підозру за двома статтями - шахрайство і підроблення документів. Справа стосується позашляховика, який він міг привласнити.

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Київ Херсонська ОДА полиция
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