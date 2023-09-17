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Помер екс-очільник Херсонської ОВА. Раніше він отримав підозру від СБУ

Херсон, Неділя 17 вересня 2023 13:12
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Помер екс-очільник Херсонської ОВА. Раніше він отримав підозру від СБУ Фото: Геннадій Лагута (facebook com LagutaGennady)
Автор: Наталія Юрченко

Колишній голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута помер у ніч на 17 вересня. Раніше він отримав підозру від Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА та місцеве видання "Мост".

Обласна адміністрація заявляє, що Лагута "передчасно пішов з життя". Подробиць, як і причин смерті, не вказують.

Херсонське видання "Мост" з посиланням на джерела пише, що колишній чиновник помер цієї ночі в одній з київських лікарень.

Що відомо про Лагуту

Геннадій Лагута очолював Херсонську обласну державну адміністрацію з жовтня 2021 року до липня 2022 року. Президент Володимир Зеленський звільнив його 9 липня 2022-го.

У лютому 2023 року СБУ оголосила Лагуті підозру за двома статтями - шахрайство і підроблення документів. Справа стосується позашляховика, який він міг привласнити.

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