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Смерть экс-главы Херсонской ОГА Лагуты: полиция расследует самоубийство

Понедельник 18 сентября 2023 14:07
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Смерть экс-главы Херсонской ОГА Лагуты: полиция расследует самоубийство Фото: Геннадий Лагута (facebook com LagutaGennady)
Автор: Юлия Акимова, Елизавета Драбкина

Полиция открыла уголовное дело относительно возможного самоубийства бывшего главы Херсонской областной военной администрации Геннадия Лагуты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий начальницы отдела коммуникации полиции Киева Юлии Гирдвилис.

Она сообщила, что жена Лагуты обратилась в полицию из-за исчезновения мужа 13 сентября.

Три дня спустя, 16 сентября, Лагуту нашли мертвым возле гаражей в Соломенском районе Киева.

Полиция открыла уголовное дело по ст. 115 статья - "Умышленное убийство" с дополнительной квалификацией "самоубийство".

Смерть Лагуты

17 сентября Херсонская ОВА сообщила, что Лагута "преждевременно ушел из жизни". При этом подробности и причины смерти не приводились. В то же время херсонское издание "Мост" со ссылкой на источники сообщило, что бывший чиновник умер ночью в одной из киевских больниц.

Отметим, что Лагута возглавлял Херсонскую ОВА в течение октября 2021 - июля 2022 года.

В феврале 2023 года СБУ объявила Лагуте подозрение по двум статьям - мошенничество и подлог документов. Дело касается внедорожника, который он мог присвоить.

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Киев Херсонская ОГА полиция
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