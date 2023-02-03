Привласнив авто "для службових цілей". Колишньому голові Херсонської ОВА оголосили про підозру
Служба безпеки України повідомила колишньому голові Херсонської ОВА про підозру за незаконне заволодіння майном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Повідомляється, що підозрюваний обіймав посаду голови Херсонської ОВА з жовтня 2021 по липень 2022 року. Так, у цей час очільником області був Геннадій Лагута.
Так, один із епізодів, який розслідує СБУ, стосується незаконного заволодіння майном. Зокрема, колишній чиновник привласнив машину, яку під час повномасштабного вторгнення йому надали у тимчасове безоплатне користування.
За матеріалами слідства, навесні 2022 року, у найгарячіший момент вторгнення РФ, Лагута сам звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування "для службових цілей". Жінка погодилася виділити йому транспортний засіб з патріотичних мотивів.
Проте у липні 2022 року Лагута скористався її відсутністю в Україні та вирішив приватизувати авто через приватного нотаріуса.
Таким чином, екс-чиновник отримав від нотаріуса довіреність, яка уповноважила його розпоряджатися даною машиною (у тому числі продати, передати в оренду на умовах на свій розсуд).
Далі посадовець "продав" авто своєму підлеглому - керівнику патронатної служби Херсонської ОВА, а на наступний день той "перепродав" його своєму керівнику назад.
Наразі на автомобіль накладено арешт. У ході експертизи встановлено, що на "нотаріальній довіреності" поставлено підроблений підпис підприємниці.
Таким чином, Лагуті оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- ч. 4 ст. 190 (шахрайство).
Додамо, що санкція статей передбачає позбавлення волі на строк до 1 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив голову Херсонської ОДА Геннадія Лагуту "відповідно з поданою ним заявою".
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