Екс-глави Міноборони Британії заявили про загрозу нацбезпеки країни через Brexit

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З цим попередженням вони написали листа лідерам Консервативної партії

Екс-міністри оборони Британії Річард Дірлав та Чарльз Гатрі заявили, що угода прем'єр-міністра Терези Мей про Brexit загрожує національній безпеці Британії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Вони написали листа лідерам Консервативної партії, у якому попередили, що угода "несе фундаментальну загрозу національній безпеці країни".

Нагадаємо, глава Міжнародної асоціації повітряного транспорту Олександр де Жунак заявляв про можливе порушення авіасполучення в Європі, у разі Brexit без укладення угоди з ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія покине Євросоюз 29 березня. Також Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування щодо Brexit 15 січня.

Відзначимо, що вчора палата громад парламенту Великобританії проголосували за те, щоб прем'єр-міністр протягом трьох днів розкрила свій запасний план щодо виходу з ЄС.