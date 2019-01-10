ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Екс-глави Міноборони Британії заявили про загрозу нацбезпеки країни через Brexit

Новини » Політика    10.01.2019 - 19:16
Екс-глави Міноборони Британії заявили про загрозу нацбезпеки країни через Brexit
Іллюстративне фото (GettyImages)

З цим попередженням вони написали листа лідерам Консервативної партії

Екс-міністри оборони Британії Річард Дірлав та Чарльз Гатрі заявили, що угода прем'єр-міністра Терези Мей про Brexit загрожує національній безпеці Британії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Вони написали листа лідерам Консервативної партії, у якому попередили, що угода "несе фундаментальну загрозу національній безпеці країни".

Нагадаємо, глава Міжнародної асоціації повітряного транспорту Олександр де Жунак заявляв про можливе порушення авіасполучення в Європі, у разі Brexit без укладення угоди з ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Британія покине Євросоюз 29 березня. Також Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування щодо Brexit 15 січня.

Відзначимо, що вчора палата громад парламенту Великобританії проголосували за те, щоб прем'єр-міністр протягом трьох днів розкрила свій запасний план щодо виходу з ЄС.

Парламент Великобританії обмежив фінансування Brexit без угоди з ЄС Уряд Британії не має наміру відкладати Brexit
Новини України Служба безпеки УкраїниВеликобританияBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся