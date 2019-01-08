Уряд Британії не має наміру відкладати Brexit

Фото: міністр з питань Brexit Стівен Барклі (Getty Images)

Лондон запустить процедуру Brexit 29 березня

Британський уряд не має наміру відкладати Brexit, незважаючи на повідомлення ЗМІ про нібито обговорення такої можливості. Про це заявив міністр з питань Brexit Стівен Барклі, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, Барклі спростував повідомлення про те, що Лондон і Брюссель таємно обговорюють можливість відстрочки виходу країни з Євросоюзу.

"Можу абсолютно чітко заявити, що лінія уряду полягає в тому, щоб покинути ЄС 29 березня. Прем'єр-міністр неодноразово заявляла про це в парламенті. Важливо, щоб результати референдуму поважалися", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей може знову скасувати остаточне голосування в парламенті щодо угоди про вихід Британії з Євросоюзу. За даними британських ЗМІ, помічники Мей готують план, щоб парламент схвалив угоду за умови, що ЄС надасть додаткові поступки.

Раніше також стало відомо, що більшість членів британської Консервативної партії виступають проти угоди Мей з Брюсселем.