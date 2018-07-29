Экс-главу Volkswagen заподозрили в неуплате налогов

Речь идет о сумме около 10 млн евро

В Германии бывшего председателя совета директоров компании Volkswagen Мартина Винтеркорна подозревают в налоговом мошенничестве. Об этом сообщает Bild со ссылкой на результаты расследования прокуратуры города Брауншвейг.

Как сообщается, Винтеркорна подозревают в переводе на счета в Швейцарии суммы в размере около 10 млн евро, с которой не были уплачены налоги.

В свою очередь, адвокат экс-главы Volkswagen Феликс Дьор отвергает обвинения.

Ранее в США власти выдали ордер на арест бывшего главы немецкого автоконцерна Volkswagen Мартина Винтеркорна.

В Минюсте США заявил, что Винтеркорн по-прежнему считается скрывающимся от правосудия. В рамках "дизельного скандала" экс-управленец обвиняется в сговоре с другими руководителями и сотрудниками VW с целью обмана властей США и американских клиентов. Официальное обвинение было предъявлено Винтеркорну 3 мая прокуратурой восточного округа штата Мичиган.

Ранее, в 2017 году прокуратура Штуттгарта начала расследование в отношении председателя правления немецкого автомобильного концерна Volkswagen Маттиаса Мюллера.

Как сообщалось, что расследование ведется и в отношении Мартина Винтеркорна, главы набсовета Ханса Дитера Петча, а также менеджера Porsche SE Филиппа фон Хагена.