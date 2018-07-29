Екс-главу Volkswagen запідозрили у несплаті податків

Мова йде про суму близько 10 млн євро

У Німеччині колишнього голову ради директорів компанії Volkswagen Мартіна Вінтеркорна підозрюють у податковому шахрайстві. Про це повідомляє Bild з посиланням на результати розслідування прокуратури міста Брауншвейг.

Як повідомляється, Вінтеркорна підозрюють у переводі на рахунки у Швейцарії суми в розмірі близько 10 млн євро, з якої були сплачені податки.

У свою чергу, адвокат екс-глави Volkswagen Фелікс Дьор відкидає звинувачення.

Раніше в США влада видала ордер на арешт колишнього глави німецького автоконцерну Volkswagen Мартіна Вінтеркорна.

В Мін'юсті США заявив, що Вінтеркорн як і раніше вважається таким, що ховається від правосуддя. В рамках "дизельного скандалу" екс-керівник звинувачується в змові з іншими керівниками і співробітниками VW з метою обману влади США і американських клієнтів. Офіційне звинувачення було пред'явлено Винтеркорну 3 травня прокуратура східного округу штату Мічиган.

Раніше, у 2017 році, прокуратура Штутгарта почала розслідування стосовно голови правління німецького автомобільного концерну Volkswagen Маттіаса Мюллера.

Як повідомлялося, що розслідування ведеться і щодо Мартіна Вінтеркорна, голови наглядової ради Ханса Дітера Петча, а також менеджера Porsche SE Філіпа фон Хагена.