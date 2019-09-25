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Экс-главу обвиняемого в отмывании денег эстонского банка нашли мертвым

Новости » В мире    25.09.2019 - 15:13
Экс-главу обвиняемого в отмывании денег эстонского банка нашли мертвым
Фото: Айвар Рехе (Scanpix/Postimees)

Через банк проходили миллиардные суммы денег сомнительного происхождения

В среду, 25 сентября, бывший руководитель эстонского филиала банка Danske Айвар Рехе был найден мертвым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание ERR.

По данным издания, Рехе покончил с собой. Его труп нашли в саду его собственного дома в Пирита, куда он мог вернуться минувшей ночью. По сообщению полиции, следов насильственной смерти на теле 56-летнего банкира обнаружено не было.

"У полиции были основания предполагать, что жизнь и здоровье Рехе находятся в реальной опасности. По оценке полиции, эта опасность заключается в действиях самого мужчины - то есть власти не исключали, что он может совершить самоубийство", - говорится в сообщении.

Для поиска банкира была запущена широкомасштабная операция, в которой участвовали около 50 полицейских и добровольцев.

Напомним, Айвар Рехе руководил филиалом датского банка Danske с 2006 по 2015 год. В этот период времени через финучреждение прошли 30 млрд долларов нерезидентов, в основном граждан России и других государств, бывших ранее республиками СССР.

В декябре 2018 года в Эстонии задержали десять бывших сотрудников Danske Bank. Несмотря на аресты и уголовные дела в отношении сотрудников, Рехе избежал уголовного преследования.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Эстония отменила бесплатные долгосрочные визы для украинцев. С 2010 года госпошлина за долгосрочную визу для украинцев была бесплатной.

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