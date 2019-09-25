Екс-главу звинувачуваного у відмиванні грошей естонського банку знайшли мертвим

Фото: Айвар Рехе (Scanpix/Postimees)

Через банк проходили мільярдні суми грошей сумнівного походження

У середу, 25 вересня, колишній керівник естонської філії банку Danske Айвар Рехе був знайдений мертвим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR.

За даними видання, Рехе покінчив з собою. Його труп знайшли в саду власного будинку в Піриту, куди він міг повернутися минулої ночі. За повідомленням поліції, слідів насильницької смерті на тілі 56-річного банкіра виявлено не було.

"У поліції були підстави припускати, що життя і здоров'я Рехе знаходяться в реальній небезпеці. За оцінкою поліції, ця небезпека полягає в діях самого чоловіка - тобто влада не виключала, що він може вчинити самогубство", - йдеться в повідомленні.

Для пошуку банкіра була запущена широкомасштабна операція, в якій брали участь близько 50 поліцейських і добровольців.

Нагадаємо, Айвар Рехе керував філією датського банку Danske з 2006 по 2015 рік. У цей період часу через фінустанову пройшли 30 млрд доларів нерезидентів, в основному громадян Росії та інших держав, колишніх раніше республіками СРСР.

У декябре 2018 року в Естонії затримали десять колишніх співробітників Danske Bank. Незважаючи на арешти та кримінальні справи щодо співробітників, Рехе уникнув кримінального переслідування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Естонія скасувала безкоштовні довгострокові візи для українців. З 2010 року держмито за довгострокову візу для українців було безкоштовним.