ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Екс-главу звинувачуваного у відмиванні грошей естонського банку знайшли мертвим

Новини » В світі    25.09.2019 - 15:13
Екс-главу звинувачуваного у відмиванні грошей естонського банку знайшли мертвим
Фото: Айвар Рехе (Scanpix/Postimees)

Через банк проходили мільярдні суми грошей сумнівного походження

У середу, 25 вересня, колишній керівник естонської філії банку Danske Айвар Рехе був знайдений мертвим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ERR.

За даними видання, Рехе покінчив з собою. Його труп знайшли в саду власного будинку в Піриту, куди він міг повернутися минулої ночі. За повідомленням поліції, слідів насильницької смерті на тілі 56-річного банкіра виявлено не було.

"У поліції були підстави припускати, що життя і здоров'я Рехе знаходяться в реальній небезпеці. За оцінкою поліції, ця небезпека полягає в діях самого чоловіка - тобто влада не виключала, що він може вчинити самогубство", - йдеться в повідомленні.

Для пошуку банкіра була запущена широкомасштабна операція, в якій брали участь близько 50 поліцейських і добровольців.

Нагадаємо, Айвар Рехе керував філією датського банку Danske з 2006 по 2015 рік. У цей період часу через фінустанову пройшли 30 млрд доларів нерезидентів, в основному громадян Росії та інших держав, колишніх раніше республіками СРСР.

У декябре 2018 року в Естонії затримали десять колишніх співробітників Danske Bank. Незважаючи на арешти та кримінальні справи щодо співробітників, Рехе уникнув кримінального переслідування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Естонія скасувала безкоштовні довгострокові візи для українців. З 2010 року держмито за довгострокову візу для українців було безкоштовним.

Банки України встановили новий рекорд прибутку Президент Естонії відвідає Україну
Новини України Эстониябанки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся