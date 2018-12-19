В Эстонии задержали 10 человек по делу об отмывании миллиардов долларов

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Эстонии задержали экс-сотрудников банка Danske Bank

В Эстонии задержали десять бывших сотрудников местного отделения банка Danske Bank. Об этом заявил глава Центральной криминальной полиции Айвар Алавере, передает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Сообщается, что задержанные ранее работали в подразделении Danske Bank, оказывающем услуги VIP-клиентам и могут быть причастны к отмыванию проходивших через банк крупных сумм.

При этом имена задержанных он не назвал. Издание отмечает, что среди задержанных нет бывшего главы эстонского отделения Danske Bank Айвара Рехе.

Государственный прокурор Дании по особо тяжким экономическим и международным преступлениям обвинил финансовую организацию по итогам расследования, начатого в августе этого года. Расследования в отношении Danske Bank также проводят регуляторы ЕС и США.

В сентябре газета Financial Times сообщала, что только за один год через эстонское отделение Danske Bank было проведено 30 млрд долларов нерезидентов, в основном граждан России и других государств, бывших ранее республиками СССР.