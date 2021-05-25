Экс-главу КСУ будут судить за подкуп свидетеля

Экс-главу Конституционного Суда Украины будут судить за подкуп свидетеля в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда в октябре 2018 года. Судья хотел, чтобы свидетель дал ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".
Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора в Подольский районній суд г. Киева направлен обвинительный акт в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Украины по фактам совершения уголовных правонарушений против правосудия (ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Расследованием установлено, что в октябре 2018 года обвиняемый из корыстных побуждений и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который разыскивается правоохранительными органами, совершил подкуп свидетеля, преследуя цель, чтобы он отказался от дачи показаний или предоставил заведомо ложные показания в уголовном производстве, связанном с противоправным завладением имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".
Также отмечается, что в течение 2018-2019 годов обвиняемый неоднократно предоставлял следователю Генеральной прокуратуры Украины в этом же производстве заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты в отношении особо тяжкого преступления.
Напомним, Конституционный суд Украины временно приостановил выплату заработной платы бывшему главе КСУ Александру Тупицкому и другому судье Александру Касминину.
Президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
Позже представитель президента в КСУ Федор Вениславский пояснил, что после Указа президента Тупицкий уже не возглавляет Конституционный суд.
Также РБК-Украина писало, что решение об увольнении Тупицкого и Касимина обжаловали в Верховном суде.
Отметим, против Тупицкого ведут дело еще с 2013 года. Речь идет о завладении активами Зуевского энергомеханического завода. Расследование дела продлили до 28 мая. В доме Тупицкого провели обыски.