Екс-голову КСУ судитимуть за підкуп свідка

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора до Подільського районного суду м. Києва скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Конституційного Суду України за фактами вчинення кримінальних правопорушень проти правосуддя (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

Також повідомляється, що упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.