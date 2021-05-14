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Тупицкому и Касминину приостановили выплаты зарплат в КСУ

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Киев, Пятница 14 мая 2021 10:08
Тупицкому и Касминину приостановили выплаты зарплат в КСУ Фото: бывший глава КСУ Александр Тупицкий (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Конституционный суд Украины временно приостановил выплату заработной платы бывшему главе КСУ Александру Тупицкому и другому судье Александру Касминину.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В КСУ отметили, что выплата заработных плат Тупицкому и Касминину приостановлена до решения дел по искам, относительно обжалования указа президента об их увольнении.

Соответствующее распоряжение от 30 апреля издал исполняющий обязанности главы КСУ. Им сейчас называет себя Сергей Головатый, хотя судьи КСУ ему этой роли не поручали.

Также в КСУ добавили, что Тупицкому и Касминину перестали выплачивать зарплаты со второй половины апреля.

Напомним, еще президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указ о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.

Позже представитель президента в КСУ Федор Вениславский пояснил, что после указа президента Тупицкий уже не возглавляет Конституционный суд.

Также РБК-Украина писало, что решение об увольнении Тупицкого и Касимина оспорили в Верховном суде.

Отметим, против Тупицкого ведут дело еще с 2013 года. Речь идет о завладении активам Зуевского энергомеханического завода. Расследование его дела продлили до 28 мая. Вчера в доме Тупицкого проводили обыски.

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