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Экс-глава Starbucks может принять участие в выборах президента США

Новости » Политика    22.01.2019 - 10:10
Экс-глава Starbucks может принять участие в выборах президента США
Фото: Говард Шульц (GettyImages)

Выборы пройдут в 2020 году

Экс-гендиректор международной сети кафе Starbucks Говард Шульц рассматривает возможность своего участия в выборах президента Соединенных Штатов Америки в 2020 году. Об этом заявили два источника, приближенные к Шульцу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщил CNN.

Телеканалу сообщили, что речь пока идет лишь о планах, а не о четкой позиции.

Шульц может выдвинуться как независимый кандидат.

"Говард глубоко задумывается о своем будущем и то, как он может наилучшим образом служить стране", - пишет издание.

CNN отмечает, что Шульц в своем интервью телеканалу CNBC критиковал Дональда Трампа за поведение его администрации за уменьшение корпоративных налогов.

Говард Шульц в декабре 2016 года ушел с поста гендиректора компании и стал ее исполнительным директором.

4 июня 2018 года, он объявил об отставке с поста исполнительного директора компании.

Ранее СМИ сообщили, что дочь президента США Иванка Трамп рассматривается как кандидат на пост нового главы Всемирного банка. Кроме нее среди кандидатов называли экс-посла в ООН Никки Хейли, главу Агентства США по международному развитию Марка Грина и Дэвида Мальпаса, который работает в министерстве финансов США.

Позже в Белом доме опровергли эту информацию.

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