У Білому домі спростували висунення дочки Трампа на пост голови СБ

Фото: Іванка Трамп (facebook.com/IvankaTrump)

Іванка Трамп допоможе провести вибори нового президента Світового банку

Дочка американського президента Дональда Трампа Іванка Трамп не є кандидатом на посаду голови Світового банку. Про це повідомив представник Білого дому, передає РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Водночас вона, з його слів, допоможе міністру фінансів США Стівену Мнучіну та виконуючому обов'язки голови апарату співробітників Білого дому Міку Малвені провести вибори нового президента Світового банку.

Представник адміністрації Трампа додав, що Мнучін і Малвені особисто звернулися до Іванки Трамп із проханням допомогти у проведенні виборів.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що дочка президента США Іванка Трамп розглядається як кандидат на пост нового глави Світового банку. Крім неї серед кандидатів називали екс-посла в ООН Ніккі Гейлі, главу Агентства США з міжнародного розвитку Марка Гріна і Девіда Мальпаса, який працює в міністерстві фінансів США.