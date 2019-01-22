Екс-голова Starbucks може взяти участь у виборах президента США

Фото: Говард Шульц (GettyImages)

Вибори пройдуть у 2020 році

Екс-гендиректор міжнародної мережі кафе Starbucks Говард Шульц розглядає можливість своєї участі у виборах президента Сполучених Штатів Америки в 2020 році. Про це заявили два джерела, наближені до Шульца, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомив CNN.

Телеканалу повідомили, що поки що йдеться лише про плани, а не чітку позицію.

Шульц може висунутися як незалежний кандидат.

"Говард глибоко задумується про своє майбутнє й те, як він може у найкращий спосіб служити країні", - пише видання.

CNN зазначає, що Шульц у своєму інтер'ю телеканалу CNBC критикував Дональда Трампа за поведінку його адміністрації за зменшення корпоративних податків.

Говард Шульц у грудні 2016 року пішов з посади гендиректора компанії та став її виконавчим директором.

4 червня 2018 року, він оголосив про відставку з посади виконавчого директора компанії.

Раніше ЗМІ повідомили, що дочка президента США Іванка Трамп розглядається як кандидат на пост нового глави Світового банку. Крім неї серед кандидатів називали екс-посла в ООН Ніккі Гейлі, главу Агентства США з міжнародного розвитку Марка Гріна і Девіда Мальпаса, який працює в міністерстві фінансів США.

Пізніше у Білому домі спростували цю інформацію.