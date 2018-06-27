В Індії оштрафували McDonald's і Starbucks за використання пластику

Заборона на одноразові пластикові вироби набула чинності в суботу

В Індії компанії McDonald's і Starbucks оштрафували за використання виробів з пластмаси, передає CNN.

"Компанії були оштрафовані, бо не знайшли альтернативу для таких пакувальних предметів, як пластикові кришки для напоїв", - зазначає видання.

Вказано, що заборона на одноразові пластикові вироби, включаючи пакети, контейнери для харчових продуктів і столові прибори, був оголошений у кінці березня, проте набув чинності в суботу.

Так, глава уряду Індії Нарендра Моді назвав пластик "загрозою для людства". Уряд країни зобов'язався ліквідувати весь пластик у ній до 2022 року.

Нагадаємо, у травні Європейська комісія (ЄК) представила план заходів щодо зменшення використання пластику в Європейському союзі для боротьби із забрудненням морів і океанів.