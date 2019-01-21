Экс-глава Nissan пообещал сдать паспорта ради освобождения под залог

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Гон готов предложить крупную сумму залога, чтобы его освободили

Арестованный экс-глава Nissan Карлос Гон предложил разместить свои акции, сдать паспорта и носить электронный браслет слежения, чтобы его освободили под залог. Об этом заявил представитель Гона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, Гон готов предложить большую сумму залога, чтобы его освободили и разрешили жить в квартире в Токио, арендованной его семьей.

Сам Гон в заявлении указывал, что находится под арестом уже более 60 дней.

"Я хочу подчеркнуть, что буду жить в Японии и соблюдать все условия освобождения под залог, которые суд сочтет оправданными", - сказал он.

Отметим, по данным Bloomberg, у Гона есть французский, ливанский и бразильский паспорта.

28 декабря, прокуратура Японии в ходе расследования по делу Карлоса Гона заинтересовалась его деловыми связями с саудовским бизнесменом Халедом аль-Джуффали, который руководит бизнесом Nissan на Ближнем Востоке.

Прокуратура Токио подозревает топ-менеджера Nissan в том, что он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co. Отсутствие этих данных в документах раскрытие может быть приравнено к манипулированию информацией.

21 декабря специальная следственная группа Токийской прокуратуры опять арестовала бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi.

Отметим, акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.

17 января адвокаты экс-главы Nissan Карлоса Гона обжаловали решение суда в Токио, что отклонил их просьбу об освобождении Гона под залог.