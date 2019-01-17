Адвокаты экс-главы Nissan обжаловали отказ суда освободить его под залог

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Суд продлил его содержание под стражей

Адвокаты экс-главы Nissan Карлоса Гона обжаловали решение суда в Токио, что отклонил их просьбу об освобождении Гона под залог. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на АР.

Суд продлил его содержание под стражей.

Ранее сообщалось, что прокуратура Токио приостановила допрос бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона в связи с тем, что у него поднялась высокая температура и у Гона плохое самочувствие.

До этого, 28 декабря, прокуратура Японии в ходе расследования по делу Карлоса Гона заинтересовалась его деловыми связями с саудовским бизнесменом Халедом аль-Джуффали, который руководит бизнесом Nissan на Ближнем Востоке. Прокуратура Токио подозревает топ-менеджера Nissan в том, что он не задекларировал часть вознаграждения в форме ценных бумаг от Nissan Motor Co. Отсутствие этих данных в документах раскрытие может быть приравнено к манипулированию информацией.

Напомним, 21 декабря специальная следственная группа Токийской прокуратуры опять арестовала бывшего главу франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi. Отметим, акции компании Nissan подешевели до минимального уровня почти за 2,5 года после ареста председателя совета директоров компании Карлоса Гона.