Екс-глава Nissan пообіцяв здати паспорти заради звільнення під заставу

Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Гон готовий запропонувати велику суму застави, щоб його звільнили

Заарештований екс-глава Nissan Карлос Гон запропонував розмістити свої акції, здати паспорти і носити електронний браслет стеження, щоб його звільнили під заставу. Про це заявив представник Гону, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, Гон готовий запропонувати велику суму застави, щоб його звільнили і дозволили жити в квартирі в Токіо, орендованій його сім'єю.

Сам Гон в заяві вказував, що перебуває під вартою вже більше 60 днів.

"Я хочу підкреслити, що буду жити в Японії і дотримувати всі умови звільнення під заставу, які суд визнає виправданими", - сказав він.

Відзначимо, за даними Bloomberg, у Гона є французький, ліванський і бразильський паспорти.

28 грудня, прокуратура Японії в ході розслідування у справі Карлоса Гона зацікавилася його діловими зв'язками з саудівським бізнесменом Халедом аль-Джуффали, який керує бізнесом Nissan на Близькому Сході.

Прокуратура Токіо підозрює топ-менеджера Nissan в тому, що він не задекларував частину винагороди у формі цінних паперів від Nissan Motor Co. Відсутність цих даних у документах розкриття може бути прирівняне до маніпулювання інформацією.

21 грудня спеціальна слідча група Токійської прокуратури знову заарештувала колишнього главу франко-японського автомобільного альянсу Renault - Nissan - Mitsubishi.

Зазначимо, акції компанії Nissan подешевшали до мінімального рівня майже за 2,5 роки після арешту голови ради директорів компанії Карлоса Гона.

17 січня адвокати екс-глави Nissan Карлоса Гона оскаржили рішення суду в Токіо, що відхилив їхнє прохання про звільнення Гона під заставу.