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Nissan визнав незаконне отримання Карлосом Гоном 7,8 млн євро

Новини » Політика    18.01.2019 - 10:10
Nissan визнав незаконне отримання Карлосом Гоном 7,8 млн євро
Фото: Карлос Гон (GettyImages-5)

Гон отримав цю суму в період між квітнем і листопадом 2018 року

Nissan Motor Co. і Mitsubishi Motors Corp заявили, що екс-голова рад директорів обох компаній Карлос Гон незаконно отримав 7,8 млн євро від їх спільного підприємства, зареєстрованого в Нідерландах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу компании.

Вони заявили, що Гон отримав цю суму в період між квітнем і листопадом 2018 року після підписання трудового контракту з Nissan-Mitsubishi BV, СП двох компаній, створеним в червні 2017 року.

Нинішні головні виконавчі директори Nissan і Mitsubishi Хірото Саикава і Осаму Масуко не були обізнані про ці виплати, незважаючи на те, що вони, разом з Гоном, входять до ради директорів СП, що належить двом компаніям в рівних частках.

До цього, 28 грудня, прокуратура Японії в ході розслідування у справі Карлоса Гона зацікавилася його діловими зв'язками з саудівським бізнесменом Халедом аль-Джуффали, який керує бізнесом Nissan на Близькому Сході. Прокуратура Токіо підозрює топ-менеджера Nissan в тому, що він не задекларував частину винагороди у формі цінних паперів від Nissan Motor Co. Відсутність цих даних у документах розкриття може бути прирівняне до маніпулювання інформацією.

Зазначимо, акції компанії Nissan подешевшали до мінімального рівня майже за 2,5 року після арешту голови ради директорів компанії Карлоса Гона.

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