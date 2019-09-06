Кабмин назначил 11 новых заместителей министров

Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Новоназначенные замминистры будут работать в 7 министерствах

В пятницу, 6 сентября, Кабинет министров Украины назначил 11 новых заместителей своим министрам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Отмечается, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Утку.

По одному заместителю получили:

министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко;

министр финансов - заместитель Геннадий Плис;

министр развития общин и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.

По два новых заместителя получили:

министр образования и науки - заместителями будут Петр Коржевский и Егор Стадный;

министр социальной политики - заместителями будут Олег Коваль и Сергей Нежинский.

Также сообщается, что заместителя должен получить вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его заместителем стал Алексей Вискуб.

Напомним, ранее Кабмин уволил 36 заместителей министров из 12 министерств. В их числе Уляна Супрун.



Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин одобрил решение об окончательной отмене бумажного документооборота и переходе на электронный. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, это первый шаг к полноценной цифровизации всего документооборота.