Кабмин назначил 11 новых заместителей министров

Новоназначенные замминистры будут работать в 7 министерствах
В пятницу, 6 сентября, Кабинет министров Украины назначил 11 новых заместителей своим министрам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Отмечается, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексей Милованов получил трех заместителей: первого заместителя Павла Кухту, заместителя Тараса Высоцкого и заместителя-торгового представителя Украины Тараса Утку.
По одному заместителю получили:
министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - заместитель Александр Терещенко;
министр финансов - заместитель Геннадий Плис;
министр развития общин и территорий - заместитель Эдуард Кругляк.
По два новых заместителя получили:
министр образования и науки - заместителями будут Петр Коржевский и Егор Стадный;
министр социальной политики - заместителями будут Олег Коваль и Сергей Нежинский.
Также сообщается, что заместителя должен получить вице-премьер-министр-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Его заместителем стал Алексей Вискуб.
Напомним, ранее Кабмин уволил 36 заместителей министров из 12 министерств. В их числе Уляна Супрун.
Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин одобрил решение об окончательной отмене бумажного документооборота и переходе на электронный. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, это первый шаг к полноценной цифровизации всего документооборота.