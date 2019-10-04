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ВАКС рассмотрит дело экс-главы Держаудитслужби

Новости » Политика    04.10.2019 - 12:17
ВАКС рассмотрит дело экс-главы Держаудитслужби
Фото: Лидия Гаврилова (УНИАН)

Заседание ВАКС состоится 7 октября

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в понедельник, 7 октября, рассмотрит дело в отношении бывшей главы Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на объявление ВАКС в Facebook.

Как сообщается, в понедельник ВАКС проведет подготовительное заседание по делу в отношении Гавриловой, которую подозревают в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении. Экс-главу Держаудитслужби уличили в сокрытии имущества общей стоимостью 7,5 млн гривен.

Отмечается, что заседание ВАКС начнется в понедельник в 10:00.

ВАКС рассмотрит дело экс-главы Держаудитслужби

Напомним, ранее сообщалось, что ВАКС отказался снять подозрения с экс-министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика. Апелляционная палата ВАКС в четверг, 3 октября, отказала в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной адвокатами Насалика.

Также РБК-Украина писало, что ВАКС отказался рассматривать дело бывшего лидера Партии регионов Александра Ефремова о "законах 16 января". ВАКС пояснил, что не будет рассматривать дело в отношении Ефремова из-за изменений в Уголовном процессуальном кодексе, которые разграничивают подсудность между местными судами и ВАКС.

Кроме того, в период с 5 по 30 сентября в ВАКС поступили 86 уголовных производств. Сообщалось,что производства были автоматически распределены на 7 коллегий судей.

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