Горбаль претендує на посаду глави Держаудитслужби

Фото: Василь Горбаль (facebook com vasyl gorbal)

Василь Горбаль раніше вже подавав декларацію на посаду голови Держаудитслужби

Колишній голова Львівської обласної державної адміністрації Василь Горбаль подав декларацію на посаду керівника Державної аудиторської служби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЗК.

Відзначимо, що 27 квітня Горбаль вже подавав декларацію на цю посаду.

У 2007-21010 роках Василь Горбаль був народним депутатом Партії регіонів і очолював київський штаб партії.

З квітня по грудень 2010 року був головою Львівської облдержадміністрації.

Нагадаємо, 29 квітня Кабмін призначив Геннадія Пліса новим керівником Державної аудиторської служби. До цього Пліс обіймав посаду заступника міністра фінансів в уряді Олексія Гончарука.

Крім того, Кабінет міністрів також призначив нового керівника Державної податкової служби. Ним став Олексій Любченко.

Додамо, що ВАКС розгляне справу стосовно колишньої голови Держаудитслужби Лідії Гаврилової, яку підозрюють у декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні. Екс-главу Держаудитслужби звинуватили в приховуванні майна загальною вартістю 7,5 млн гривень.