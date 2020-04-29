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Кабмин назначил нового главу Налоговой

Новости » Политика     29.04.2020 - 13:59
Кабмин назначил нового главу Налоговой
Фото: Алексей Любченко (facebook.com)

Новым главой Налоговой стал Алексей Любченко

Кабинет министров назначил Алексея Любченко новым главой Государственной налоговой службы. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 апреля.

До этого Любченко с 2015 года занимал должность советника главы Государственной фискальной службы, а также первого вице-президента в ПАТ "Украгрохимхолдинг". В период с 1999 по 2003 года он был первым замглавы налоговой администрации в Кировоградской области, с 2003 по 2005 года был руководителем Налоговой в Черкасской области, после чего занял должность замглавы Кировоградской ОГА. С 2009 по 2011 года занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации. В 2015 году претендовал на пост главы Государственной фискальной службы.

Ранее РБК-Украина писало, что на пост нового главы Налоговой службы Украины претендуют шесть кандидатов. Среди них фигурировали Николай Катеринчук, Василий Поезд, Герман Андес, который давно работает в Фискальной службе, Елизавета Рошуорова, Дмитрий Иванов и Дмитрий Алексеенко.

Напомним, 24 апреля правительство уволило руководителя ГНС Сергея Верланова согласно статье 87 (1) закона "О государственной службе".

Также правительство разрешило назначить главу налоговой без конкурса и уполномочило первого заместителя министра финансов провести собеседование с кандидатами.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныГосударственная налоговая администрация Украины
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