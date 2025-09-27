Екс-депутат Європарламенту отримував хабарі за підтримку РФ, - Reuters

Екслідер партії Reform UK у Вельсі Нейтан Гілл постав перед судом Олд-Бейлі в Лондоні та визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення у хабарництві, що стосувалися виплат у період із грудня 2018 по липень 2019 року.

За даними слідства, він погодився на отримання грошей, які "становили неналежне виконання ... як носія виборної посади".

Водночас, 52-річний Гілл заперечив ще одне звинувачення - у змові з колишнім українським політиком Олегом Волошиним із метою хабарництва.

Суддя Боббі Чіма-Грабб назвала справу серйозною та заявила Гіллу, що він визнав отримання грошей за запитання та виступи в Європарламенті "на підтримку проросійських партій" у контексті конфлікту між Росією та Україною.

За словами прокурора Марка Гейвуда, звинувачення у хабарництві ґрунтуються на повідомленнях у WhatsApp, вилучених із телефону Гілла після його конфіскації поліцією у 2021 році.

Гейвуд зазначив, що повідомлення свідчили про згоду Гілла отримувати гроші в обмін на певну діяльність, зокрема постановку запитань для розгляду в парламенті, контакти з високопосадовцями, організацію заходів та виступи.

Суд звільнив Гілла під заставу до винесення вироку в листопаді. Однак суддя Чіма-Грабб попередила його, що він може отримати "значний термін ув’язнення".

Хто такий Нейтан Гілл

Нейтан Гілл став депутатом Європейського парламенту від Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) у 2014 році та очолив її у Вельсі з 2016-го.

У 2018 році він залишив UKIP і у 2019-му приєднався до Brexit Party, яка згодом стала попередницею Reform UK.

Гілл залишався депутатом Європарламенту до виходу Британії з ЄС у 2020 році.