Экс-депутат Европарламента получал взятки за поддержку РФ, - Reuters

Экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Хилл предстал перед судом Олд-Бейли в Лондоне и признал себя виновным по восьми пунктам обвинения во взяточничестве, касающихся выплат в период с декабря 2018 по июль 2019 года.

По данным следствия, он согласился на получение денег, которые "составляли ненадлежащее исполнение ... как носителя выборной должности".

В то же время, 52-летний Хилл отрицает еще одно обвинение - в сговоре с бывшим украинским политиком Олегом Волошиным с целью взяточничества.

Судья Бобби Чима-Грабб назвала дело серьезным и заявила Хиллу, что он признал получение денег за вопросы и выступления в Европарламенте "в поддержку пророссийских партий" в контексте конфликта между Россией и Украиной.

По словам прокурора Марка Гейвуда, обвинения во взяточничестве основываются на сообщениях в WhatsApp, изъятых из телефона Хилла после его конфискации полицией в 2021 году.

Гейвуд отметил, что сообщения свидетельствовали о согласии Хилла получать деньги в обмен на определенную деятельность, в частности постановку вопросов для рассмотрения в парламенте, контакты с высокопоставленными чиновниками, организацию мероприятий и выступления.

Суд освободил Хилла под залог до вынесения приговора в ноябре. Однако судья Чима-Грабб предупредила его, что он может получить "внушительный срок заключения".

Кто такой Нейтан Хилл

Нейтан Хилл стал депутатом Европейского парламента от Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) в 2014 году и возглавил ее в Уэльсе с 2016-го.

В 2018 году он покинул UKIP и в 2019-м присоединился к Brexit Party, которая впоследствии стала предшественницей Reform UK.

Хилл оставался депутатом Европарламента до выхода Британии из ЕС в 2020 году.