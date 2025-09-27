ua en ru
Екс-депутат Європарламенту отримував хабарі за підтримку РФ, - Reuters

Велика Британія, Субота 27 вересня 2025 01:14
Ілюстративне фото: екс-депутат Європарламенту працював в інтересах Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Колишній депутат Європарламенту від Британії визнав себе винним в отриманні хабарів за діяльність в інтересах Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Екслідер партії Reform UK у Вельсі Нейтан Гілл постав перед судом Олд-Бейлі в Лондоні та визнав себе винним за вісьмома пунктами звинувачення у хабарництві, що стосувалися виплат у період із грудня 2018 по липень 2019 року.

За даними слідства, він погодився на отримання грошей, які "становили неналежне виконання ... як носія виборної посади".

Водночас, 52-річний Гілл заперечив ще одне звинувачення - у змові з колишнім українським політиком Олегом Волошиним із метою хабарництва.

Суддя Боббі Чіма-Грабб назвала справу серйозною та заявила Гіллу, що він визнав отримання грошей за запитання та виступи в Європарламенті "на підтримку проросійських партій" у контексті конфлікту між Росією та Україною.

За словами прокурора Марка Гейвуда, звинувачення у хабарництві ґрунтуються на повідомленнях у WhatsApp, вилучених із телефону Гілла після його конфіскації поліцією у 2021 році.

Гейвуд зазначив, що повідомлення свідчили про згоду Гілла отримувати гроші в обмін на певну діяльність, зокрема постановку запитань для розгляду в парламенті, контакти з високопосадовцями, організацію заходів та виступи.

Суд звільнив Гілла під заставу до винесення вироку в листопаді. Однак суддя Чіма-Грабб попередила його, що він може отримати "значний термін ув’язнення".

Хто такий Нейтан Гілл

Нейтан Гілл став депутатом Європейського парламенту від Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) у 2014 році та очолив її у Вельсі з 2016-го.

У 2018 році він залишив UKIP і у 2019-му приєднався до Brexit Party, яка згодом стала попередницею Reform UK.

Гілл залишався депутатом Європарламенту до виходу Британії з ЄС у 2020 році.

Провокації Росії

Останніми днями у водах в районі Великої Британії було помічено російський корабель, що проводить розвідку підводних кабелів Європи.

Є підозра, що агресор планує диверсії в регіоні Британських островів. Наслідком може стати зникнення інтернету та військового зв'язку в європейських країнах.

Також у Нідерландах підлітки збирали інформацію на замовлення проросійського хакера.

