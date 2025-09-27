ua en ru
Экс-депутат Европарламента получал взятки за поддержку РФ, - Reuters

Великобритания, Суббота 27 сентября 2025 01:14
Экс-депутат Европарламента получал взятки за поддержку РФ, - Reuters Иллюстративное фото: экс-депутат Европарламента работал в интересах России (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Бывший депутат Европарламента от Великобритании признал себя виновным в получении взяток за деятельность в интересах Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Экс-лидер партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Хилл предстал перед судом Олд-Бейли в Лондоне и признал себя виновным по восьми пунктам обвинения во взяточничестве, касающихся выплат в период с декабря 2018 по июль 2019 года.

По данным следствия, он согласился на получение денег, которые "составляли ненадлежащее исполнение ... как носителя выборной должности".

В то же время, 52-летний Хилл отрицает еще одно обвинение - в сговоре с бывшим украинским политиком Олегом Волошиным с целью взяточничества.

Судья Бобби Чима-Грабб назвала дело серьезным и заявила Хиллу, что он признал получение денег за вопросы и выступления в Европарламенте "в поддержку пророссийских партий" в контексте конфликта между Россией и Украиной.

По словам прокурора Марка Гейвуда, обвинения во взяточничестве основываются на сообщениях в WhatsApp, изъятых из телефона Хилла после его конфискации полицией в 2021 году.

Гейвуд отметил, что сообщения свидетельствовали о согласии Хилла получать деньги в обмен на определенную деятельность, в частности постановку вопросов для рассмотрения в парламенте, контакты с высокопоставленными чиновниками, организацию мероприятий и выступления.

Суд освободил Хилла под залог до вынесения приговора в ноябре. Однако судья Чима-Грабб предупредила его, что он может получить "внушительный срок заключения".

Кто такой Нейтан Хилл

Нейтан Хилл стал депутатом Европейского парламента от Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) в 2014 году и возглавил ее в Уэльсе с 2016-го.

В 2018 году он покинул UKIP и в 2019-м присоединился к Brexit Party, которая впоследствии стала предшественницей Reform UK.

Хилл оставался депутатом Европарламента до выхода Британии из ЕС в 2020 году.

Провокации России

В последние дни в водах в районе Великобритании был замечен российский корабль, который проводит разведку подводных кабелей Европы.

Есть подозрение, что агрессор планирует диверсии в регионе Британских островов. Следствием может стать исчезновение интернета и военной связи в европейских странах.

Тем временем в Нидерландах подростки собирали информацию по заказу пророссийского хакера.

Российская Федерация Европарламент Взятка
