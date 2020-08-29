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Экс-чиновника из "Нафтогаза" подозревают в растрате почти 2 млн гривен

Украина, Суббота 29 августа 2020 16:21
Экс-чиновника из "Нафтогаза" подозревают в растрате почти 2 млн гривен
Фото: офис "Нафтогаза" (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бывшего руководителя государственного предприятия из группы НАК "Нафтогаз" заподозрили в растрате почти 2 млн гривен. Экс-чиновнику уже объявили подозрение по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции.

Как установили правоохранители, экс-чиновник разработал схему незаконного завладения средствами госкомпании и в течение 2018-2019 годов на основании собственных указов выплатил премии на сумму 1,7 млн гривен, из которых более 960 тысяч гривен - непосредственно себе.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее в растрате более 100 миллионов гривен заподозрили бывших руководителей "Укртрансбезопасности".

Также РБК-Украина писало, что киевских коммунальщиков подозревают в хищении почти 80 млн гривен на закупке спецтехники.

Кроме того, СБУ приходила с обысками в офисы "Укрзализныци" в Киеве и Виннице в рамках дела о нанесении ущерба государству на почти 12 млн гривен.

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