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Экс-руководство Укртрансбезопасности подозревают в растрате более 100 млн гривен

Киев, Вторник 25 августа 2020 15:26
Экс-руководство Укртрансбезопасности подозревают в растрате более 100 млн гривен
Фото: вывеска СБУ (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Чиновники организовали закупку габаритно-весовых комплексов по завышенным ценам

Служба безопасности Украины разоблачила схему растраты более 100 миллионов гривен бывшими руководителями "Укртрансбезопасности". Чиновники совершили закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур по завышенным ценам.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, чиновники организовали сделку в 2018 году.

"По версии следствия, должностные лица "Укртрансбезопасности" в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по стоимости, значительно выше рыночной. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использования по целевому назначению", - сообщили в СБУ.

По заключению экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб в почти 109 млн гривен.

"Правоохранители провели санкционированные судом следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры Украины, "Укртрансбезопасности" и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, которая подтверждает противоправную сделку", - добавили в СБУ.

По данному факту открыто уголовное дело, продолжаются следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщении фигурантам о подозрениях.

Ранее РБК-Украина писало, что сотрудникам "Киевзеленстроя" сообщили о подозрении в хищении почти 78 млн гривен.

Также сообщалось, что бывшего директора оборонного предприятия подозревают в растрате 5 млн гривен.

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