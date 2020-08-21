Киевских коммунальщиков подозревают в хищении 78 млн гривен

Фото: детективы НАБУ (nabu.gov.ua)

Чиновники "Киевзеленстрой" организовали схему поставок техники по завышенным ценам

В Киеве семерым чиновникам "Киевзеленстроя" сообщили о подозрении в хищении почти 78 миллионов гривен местного бюджета. Чиновники разработали схему при закупках специальной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, в 2016-2017 годах "Киевзеленстрой" объявил тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Участники схемы обеспечили победу в тендерах двух компаний, которые поставили технику по завышенной цене.

"Согласно заключению эксперта, КО "Киевзеленстрой" нанесено 77,9 млн грн убытков. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда - на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии", - сообщили в НАБУ.

По данному делу НАБУ сообщило о подозрении:

бывшему внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой" - ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209;

бывшему генеральный директор КО "Киевзеленстрой" - ч.5 ст.191;

экс-заместителю генерального директора по коммерческим вопросам КО «Киевзеленстрой» - ч.5 ст.191;

бывшему работнику одного из отделов КО "Киевзеленстрой" - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191;

доверенному лицу внештатного советника гендиректора "Киевзеленстроя" - ч.3 ст.27 ч.5 ст.191;

частному предпринимателю - ч.3 ст.27 ч.3 ст.209.

Бывшего внештатного советника гендиректора "Киевзеленстрой" и частного предпринимателя задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее РБК-Украина писало, что по делу хищения газа в "Нафтогазе" объявили 5 подозрений.

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