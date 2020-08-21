ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Киевских коммунальщиков подозревают в хищении 78 млн гривен

Киев, Пятница 21 августа 2020 12:04
Киевских коммунальщиков подозревают в хищении 78 млн гривен
Фото: детективы НАБУ (nabu.gov.ua)   
Автор: Игорь Литвиненко

Чиновники "Киевзеленстрой" организовали схему поставок техники по завышенным ценам

В Киеве семерым чиновникам "Киевзеленстроя" сообщили о подозрении в хищении почти 78 миллионов гривен местного бюджета. Чиновники разработали схему при закупках специальной техники.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

По данным следствия, в 2016-2017 годах "Киевзеленстрой" объявил тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Участники схемы обеспечили победу в тендерах двух компаний, которые поставили технику по завышенной цене.

"Согласно заключению эксперта, КО "Киевзеленстрой" нанесено 77,9 млн грн убытков. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда - на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии", - сообщили в НАБУ.

По данному делу НАБУ сообщило о подозрении:

  • бывшему внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой" - ч.3 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209;
  • бывшему генеральный директор КО "Киевзеленстрой" - ч.5 ст.191;
  • экс-заместителю генерального директора по коммерческим вопросам КО «Киевзеленстрой» - ч.5 ст.191;
  • бывшему работнику одного из отделов КО "Киевзеленстрой" - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191;
  • доверенному лицу внештатного советника гендиректора "Киевзеленстроя" - ч.3 ст.27 ч.5 ст.191;
  • частному предпринимателю - ч.3 ст.27 ч.3 ст.209.

Бывшего внештатного советника гендиректора "Киевзеленстрой" и частного предпринимателя задержали. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее РБК-Украина писало, что по делу хищения газа в "Нафтогазе" объявили 5 подозрений.

Также сообщалось, что бывшего директора оборонного предприятия подозревают в растрате 5 млн гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевКиевНАБУхищение
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь