Экс-чиновника "Нафтогаза" подозревают в нанесении убытков государству

Бывшего директора одного из департаментов "Нафтогаза" подозревают в нанесении государству убытков на свыше четверти миллиона гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Как установило следствие, в 2013 году руководство "Нафтогаза" заключило с фирмой договор на услуги по проведению сейсморазведочных исследований стоимостью 407 миллионов гривен. Однако услуги не были выполнены, что послужило основанием для частичной оплаты услуг по договору на 284 млн гривен.

"Зная, что общество не сможет выполнить часть исследований, подозреваемый составил и передал на подпись руководству перечень работ, а впоследствии согласовал акты их выполнения", - рассказали в ГБР.

Отмечается, что бывшему чиновнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 6 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении начальнику одного из управлений Государственной налоговой службы в Житомирской области в нанесении ущерба местному бюджету на 700 тысяч гривен.

Также РБК-Украина писало, что в Олевском лесхозе правоохранители провели масштабные обыски в связи с хищением свыше 6 млн гривен. Четырем чиновникам Олевского лесхоза сообщили о подозрении в растрате государственного имущества.