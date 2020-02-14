Екс-посадовця "Нафтогазу" підозрюють в нанесенні збитків державі

Колишнього директора одного з департаментів "Нафтогазу" підозрюють у завданні державі збитків на понад чверть мільйона гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Як встановило слідство, у 2013 році керівництво "Нафтогазу" уклало з фірмою договір на послуги з проведення сейсморозвідувальних досліджень вартістю 407 мільйонів гривень. Однак послуги не були виконані, що стало підставою для часткової оплати послуг згідно з договором на 284 млн гривень.

"Знаючи, що товариство не зможе виконати частину досліджень, підозрюваний склав та передав на підпис керівництву перелік робіт, а згодом погодив акти їх виконання", - розповіли в ДБР.

Зазначається, що колишньому посадовцю було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 6 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДБР повідомило про підозру начальнику одного з управлінь Державної податкової служби у Житомирській області у нанесенні шкоди місцевому бюджету на 700 тисяч гривень.

Також РБК-Україна писало, що в Олевському лісгоспі правоохоронці провели масштабні обшуки у зв'язку з розкраданням понад 6 млн гривень. Чотирьом чиновникам Олевського лісгоспу повідомили про підозру у розтраті державного майна.