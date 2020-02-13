ГБР сообщило о подозрении одному и главных налоговиков Житомирской области

Фото: сообщение подозрения налоговику (dbr.gov.ua)

Чиновник незаконно выдал 77 лицензий на торговлю горючим

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении начальнику одного из управлений Государственной налоговой службы в Житомирской области за нанесение ущерба местному бюджету в 700 тысяч гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что чиновник в течении июля-августа 2019 года незаконно выдал 77 лицензий на право розничной торговли горючим.

"Из-за действий подозреваемого местным бюджетам нанесен ущерб на сумму свыше 700 тыс. грн. Сейчас решается вопрос относительно избрания в отношении налоговика пресечения и отстранении его от занимаемой должности", - сообщили в ГБР.

Чиновнику налоговой службы сообщили о подозрении по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Ранее РБК-Украина писало, что в Полтавской области прекратили сбыт незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов на территории одной из нефтебаз на 37,6 млн гривен. Всего было изъято 1,25 тысячи литров нелегальных нефтепродуктов.

Также сообщалось, что в Кривом Роге полиция прекратила деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода. Незаконное топливо реализовывалось на пяти АЗС города.