В Олевском лесхозе проводят обыски из-за хищения 6 млн гривен

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Четверым чиновникам лесхоза сообщили о подозрении

Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора проводит масштабные обыски в госпредприятии "Олевское лесное хозяйства" (Житомирская область) в связи с хищением более 6 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Всего правоохранители проводят 35 санкционированных обысков. Кроме этого, четырем чиновникам Олевского лесхоза сообщили о подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах.

"Работники лесхоза в сговоре с должностными лицами специализированного лесозащитного предприятия и территориального органа Гослесагентства во время отвода насаждений в санитарные рубки вносили недостоверные сведения в документы. На лесных участках, которые отводились в рубку, был значительно больший запас древесины по сравнению с официально заявленным в материалах. Ее в дальнейшем было незаконно срублено и реализовано за наличные субъектам хозяйствования, в том числе экспортерам пиломатериалов", - сообщили в ГБР.

Вследствие незаконной вырубки государству нанесен ущерб на сумму свыше 6 млн гривен.

Ранее сообщалось, все региональные и местные прокуратуры проводят масштабные проверки учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (ГУИС) относительно законного и эффективного использования земли и государственного имущества.

Также РБК-Украина писало, что ГБР разоблачило директора одного из предприятий Волынской области на хищениях 6,2 млн гривен бюджетных средств при строительстве казарм Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также к хищению средств проверяется причастность военных ВСУ.