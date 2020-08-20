Экс-чиновник рассказал о желании Трампа обменять Пуэрто-Рико на Гренландию

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Предложение президента возмутило его

Президент США Дональд Трамп предлагал обменять Пуэрто-Рико на Гренландию. Глава Белого дома объяснил желание избавиться от территории тем, что там "грязно и бедные люди".

Об этом рассказал в интервью MSNBC бывший сотрудник Министерства внутренней безопасности США Майлз Тэйлор.

По его словам, это произошло во время рабочей поездки президента, когда Пуэрто-Рико восстанавливался после разрушительного урагана 2017 года.

"Однажды прежде чем мы уехали, он сказал, что он не просто хочет приобрести Гренландию, а что он хочет понять, может ли он продать, обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, потому что, по его словам, Пуэрто-Рико грязен, а люди там бедны", - сказал Тейлор.

Отвечая на вопрос ведущей, он пояснил, что не воспринял сказанное президентом как шутку.

Пуэрто-Рико - зависимая от США территория, находится под управлением Штатов, но не является их неотъемлемой частью. Пуэрториканцы имеют двойное гражданство - Пуэрто-Рико и США, без права участия в выборах президента США.

Напомним, ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на сообщение о намерениях США приобрести Гренландию заявила, что разговоры о продаже острова прекращены. Она добавила, что дискуссия по Гренландии является абсурдной.

Как писало РБК-Украина ранее, стало известно, что Белый дом самом деле рассматривает идею приобретения Гренландии.

В ответ датские политики высмеяли Трампа за его желание приобрести остров. В частности, бывший премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен вообще назвал эту информацию первоапрельской шуткой.